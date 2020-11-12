Украинская певица, звезда «Танців з зірками» Юлия Санина рассказала, как ее муж относится к танцам
Как сообщает Politeka.net, в интервью программе "Світське життя" она рассказала, что условием для участия в проекте для нее был женатый партнер. Муж и коллега Саниной по группе The Hardkiss Валерий Бебко познакомился с Дмитрием Жуком (партнер Юлии) и его женой до начала шоу.
По словам Саниной, после первого эфира у нее был серьезный разговор с Валом, который посчитал, что танец был сильно откровенный. Впрочем, Юлия объяснила мужу, что на сцене она актриса, а танцы далее в проекте будут еще более откровенными.
«Он видит, как у меня горят глаза, видит, что я счастлива, потому он прощает некоторые нюансы», - призналась Санина.
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По ее мнению, длительное участие в проекте, во время которого она почти все время проводит на тренировках, положительно влияет на их с мужем отношения. Раньше Санина все время проводила с Валом, так как они вместе работают. Сейчас же они подолгу не видятся.
«Он соскучится по мне, он меня больше обнимает, ласкает, целует, звонит мне», - разоткровенничалась Юлия, добавив, что раньше никогда не жила так.
Отметим, что Юлия – одна из претенденток на победу в шоу. Она ни разу не была в группе риска.
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