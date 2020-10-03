Солистка The Hardkiss Юлия Санина высказалась о своем участии в популярном шоу "Танцы со звездами" и призналась, зачем пошла на проект

Она отметила, что движения давались ей совсем не просто еще с первой репетиции. Ведь как оказалось, еще в детстве Юлия получила серьезную травму, после чего о мечтах стать танцовщицей пришлось забыть.

Об этом Санина рассказала в интервью изданию "Караван историй".

"Я пробовала заниматься танцами в пятилетнем возрасте, но получила травму. Тогда врачи запретили мне танцевать", - вспомнила певица.

При этом артистка добавила, что все равно всегда импровизировала, смотрела фильмы о танцах и все танцевальные шоу, потому что очень хотелось однажды попробовать себя в роли танцовщицы.

"Я выросла, и теперь у меня есть возможность воплотить свою детскую мечту в жизнь", - пояснила Юлия.

Она также вспомнила, что придя на свою первую репетицию и разучивая танцевальные па, была удивлена, ведь ей попадались весьма сложные движения. Но потом к ней пришло понимание, почему это происходит.

"А потом поняла: наверное, во мне видят потенциал. Потому собралась и беру эту высокую планку - что-то получается, что-то не совсем", - говорит Санина.

Также девушка откровенно призналась, что все еще не научилась спокойно воспринимать критику и она очень ее огорчает.

"Я из тех людей, которых нужно хвалить, чтобы у них вырастали крылья и они делали работу еще лучше", - пояснила свою позицию Санина.

Напомним, Фреймут вслед за Мейхер и Винником ошарашила решением по "Танцям з зірками", страсти накаляются.

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