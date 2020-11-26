Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала свою міць

На фото красуня позувала в чорному топіку і рукавичках. Волосся Катерина вирішила залишити розпущеним, а язик висунула. Нікітіна підняла руку, демонструючи біцепс. На другому кадрі Катерина вже зробила губки бантиком і хвалилася м'язами на обох сторонах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.



"Сьогодні зйомка жіночого кварталу. Вона буде така ж сильна, як моя права біцуха

Пап, спасибі за фігуру!

Мені часто кажуть: "Ух у тебе такі сильні руки!»

Так, це так і все завдяки татові! Гени дають своє Ну і тренування само собою! Ах, так, і ще часто чула фразу на свою адресу «Сила є, розуму не треба»

Але думаю, і ви теж в житті не раз це чули))))))))", - написала Нікітіна.

Під фото написала відразу мама:"офіційно заявляю, що коли я прогулююся з Катею, то мені нічого не страшно".

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Будь-якого мужика наповал", "гармата", " все тепер на UFC можна)))", "а взагалі вогонь, подобаються злегка спортивні дівчата"," крихта на мільйон доларів (пху-пху)", " що за Халк?", "Пора влаштовувати бій з Теофімо Лопесом", "Катюха навіть Хабіб пішов, зрозумівши, хто може потрапити з ним в октагон!!!".

Повідомлялося, що актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна вразила спортивною формою.

Дівчина записала ролик в невеликій кімнаті з ламінатною підлогою і величезним дзеркалом на півстіни. Для спортивних занять Катерина Нікітіна одягла чорний світшот і обтягуючі легінси з смужками по всій довжині.

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