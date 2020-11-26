Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала свою мощь

На фото красотка позировала в черном топике и перчатках. Волосы Екатерина решила оставить распущенными, а язык высунула. Никитина подняла руку, демонстрируя бицепс. На втором кадре Екатерина уже сделала губки бантиком и хвасталась мышцами на обеих сторонах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.



"Сегодня съемка Женского квартала. Она будет такая же сильная, как моя правая бицуха

Пап, спасибо за фигуру!

Мне часто говорят: «Ух у тебя такие сильные руки!»

Да, это так и все благодаря ПАПЕ! Гены дают своё Ну и тренировки само собой! Ах, да, и ещё часто слышала фразу в свой адрес «Сила есть, ума не надо»

Но думаю, и вы тоже в жизни не раз это слышали))))))))", - написала Никитина.

Под фото написала сразу мама: "Официально заявляю, что когда я прогуливаюсь с Катей, то мне ничего не страшно".

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Любого мужика наповал", "Пушка", "Все теперь на UFC можно)))", "А вообще огонь , нравятся слегка спортивные девушки", "Крошка на миллион долларов (пху-пху)", "Что за Халк?", "Пора устраивать бой с Теофимо Лопесом", "Катюха даже Хабиб ушел, поняв, кто может попасть с ним в октагон!!!".

Сообщалось, что актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина впечатлила спортивной формой.

Девушка записала ролик в небольшой комнате с ламинатным полом и огромным зеркалом на полстены. Для спортивных занятий Екатерина Никитина надела черный свитшот и обтягивающие легинсы с полосками по всей длине.

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