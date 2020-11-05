Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о социальных связях

На фото красотка сидит в рубашке и колготах. Девушка умостилась на стул и подняла ноги, позируя боком. Екатерина волосы оставила распущенными, а образ дополнила ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С годами мы обрастаем огромным количеством социальных и родственных связей: у нас появляются друзья, коллеги, дети, внуки, соседи. Но старый друг может отдалиться, ребенок — вырасти и уехать в другой город, а любимый начальник — навсегда исчезнуть из поля зрения после смены работы. В итоге оказывается, что единственный человек, с которым нам приходится каждый день, с первых до последних минут, выстраивать отношения и вести диалог, — это мы сами", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Ох, какая милая", "Очаровательная", "Красивая на последней фотке", "Ути-какая)))", "Вот вот, а вдруг тут сердечники? Что же ты делаешь то?) но очень красивая", "Та вообще огненная", "Что за пушка", "Хватит отвлекать людей от работы))".

Сообщалось, что звезда Студии «Квартал 95» Катерина Никитина впечатлила физической формой в образе дерзкой боксерши.

Так, в новом выпуске «Квартала» Никитиной предстояло дать волю своей внутренней силачке ради соответствующего номера. Судя по кадрам, юмористка вышла на сцену в коротком спортивном топе, ярко-красных боксерских трусах и специальных перчатках.

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