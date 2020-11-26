Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе на відпочинку

На фото Квітко позує в блакитному бікіні. Зірка доповнила образ стильними окулярами, а волосся зібрала в хвіст. Красуня лежала на шезлонгу, влаштувавшись на животику. Анастасія без сорому хвалилася рум'яними "булочками", які пеклися на сонечку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"У вас є ім'я цієї красивої дівчини?", "Прекрасна Дорогоцінна любов моя"," Ти найкрасивіша єдина"," я так сильно тебе люблю"," ти прекрасно виглядаєш, я люблю твій купальник"," Подивіться на все це прекрасне"," Вау який захват"," Атомна краса"," дуже гарний вигляд Малятко"," Вау вау Нашийники"," дивно, мило і дуже мило"," Вау, любов моя, моя фантастична принцеса","Привіт красиві з Мексики, вогні видовищні і чудові".

Ми писали, що російська модель Анастасія Квітко вразила розмірами форм в леопардовому бікіні.

Як можна помітити на фото, виглядає знаменитість відмінно, а її форми насилу можна прикрити тканиною. Верхня частина бікіні, наприклад, просто зісковзнула з бюста дівчини і показала багато зайвого.

Нагадаємо, розпалена Російська Кардашьян відчинила наряд, засліпивши шостим розміром бюста

А ще Politeka писала, що російська Кардашьян запхала бюст шостого розміру в занадто тісний ліфчик

Також Politeka повідомляла, що російська Кардашьян без ліфчика побешкетувала на вулиці, в очі дивитися неможливо



