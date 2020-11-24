Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала свои достоинства в платье с вырезами

Модель с восхитительными формами, не может оставить в покое фантазии своих поклонников, передает Politeka.net.

Звезда завоевала огромную популярность, после того, как ее заметил фотограф Анвар Норов. Сейчас Квитко находится на пике своей популярности. Поклонники размещают разные фото Анастасии в своих группах.

Так, в одной из фан-страничек появился снимок Насти в черном платье с вырезом в районе груди.

В таком виде пышногрудая знаменитость прошлась по улице. Бюст без белья едва ли не выпрыгивал из столь откровенного наряда.

В глаза бросается нереалистично тонкая талия и пышные бедра.

Большая грудь, стройная талия и немаленькие бедра - создали фигуру "песочные часы", которая очень нравится мужчинам.

Пост в фан-группе, набирающей популярность, за три часа собрал десятки лайков и несколько комментариев. Пользователи сети написали модели много приятных слов.

"Покорительница сердец", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко позировала в купальнике, который казался порванным.

Модель надела светлый купальник, из которого едва ли не выпрыгивал бюст. Для пущей откровенности Анастасия намазалась лосьоном, и ее загоревшие груди стали эффектно сиять на солнце.

Напомним, продемонстрировала пышные достоинства и едва прикрыла самое главное салатовым бикини. Модель частенько делится подобными фотографиями и, бывает, нарывается на критику. Однако положительных отзывов о фигуре модели значительно больше.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов