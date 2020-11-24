Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, с трудом удержала бюст в черном лифчике

Модель, прославившаяся благодаря своей необычной фигуре, с неестественно большими формами продолжает удивлять личными фото. Анастасия является востребованной манекенщицей, которая принимает участие в рекламных фотосессиях для демонстрации белья и одежды модных брендов.

Поэтому на ее странице в Инстаграм можно найти достаточно много кадров, которые показывают достоинства девушки во всей красе. На фан-аккаунтах также активно публикуют лучше фото Квитко, что с трудом может скрыть свой бюст от пристального внимания публики.

Все дело в том, что у Анастасии шестой размер бюста, который она не только не скрывает, но еще и всячески пытается подчеркнуть размер. При помощи крошечного белья Квитко всегда удается показать грудь с смелых ракурсов.

Вот что пишут под одним из таких фото в сети:

«Красивый наряд, за тебя обязательно выйду; Вы поразительно великолепны ... картина современной ярмарки красоты, свободная от которой захватывает дух во многих смыслах; Детка такая красивая; как красивая 😍❤️; Красивая 🌺 Женщина 💕; Ты красивая; Королева красоты; ❤️Ты самая красивая на свете, а теперь ловите лучи добра❤️; Завтрак готов 🎂🤤; Омго, ты - будущий ангел, детка, моя идеальная платоническая любовь; Моя кукла, ты женская красота».

Отметим, так как Квитко считает, что она даже лучше, чем Ким Кардашьян, с которой ее часто сравнивают, пользователи Инстаграм нередко критикуют девушку и даже высмеивают за очевидную пластику из-за непропорциональных форм.

Но саму Анастасию это не волнует, она заявляет, что не пользовалась услугами хирурга даже несмотря на то, что ее кадры из подросткового возраста говорят об обратном.

На одном из своих кадров Анастасия в очередной раз продемонстрировала пышные достоинства и едва прикрыла самое главное салатовым бикини. Как и ожидалось, поклонники безразличными не остались.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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