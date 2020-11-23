Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала аппетитные формы на радость фанатов

На фото Анастасия позирует в джинсах и топе, а образ дополнила стильной бейсболкой. Красотка в руках держала сумочку, а волосы оставила распущенными. Девушка стояла на баскетбольной площадке, а вокруг можно заметить множество людей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Великолепная", "Прекрасная", "Вау", "Мой любимый размер", "Паника в Майами", "Ты очень горячая моя любовь", "я люблю тебя, золушка", "О, детка, я помню, в эту ночь ты отказала мне пойти на баскетбольный матч. Король Джеймс пригласил тебя на игру и поужинать после игры. Я все еще люблю тебя", "великолепное драгоценное привлекательное очень красивое тело", Мой любимый размер орешка, Настя какая ты, ух ! Мне б такую".

Сообщалось, что российская модель Анастасия Квитко в тесном купальнике показала все, чем гордится.

Модель надела светлый купальник, из которого едва ли не выпрыгивал бюст. Для пущей откровенности Анастасия намазалась лосьоном, и ее загоревшие груди стали эффектно сиять на солнце.

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