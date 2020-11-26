Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала фігуру у всій красі в прозорому боді

Популярна модель публікує нові фото практично кожен день, в той же час на фан-акаунтах з'являються фото, яких сама дівчина не публікує. Наприклад, досить сміливі кадри або кадри в трендовому білизна з'являються в профілях онлайн-магазинів.

Наприклад, фото, на якому Олена позувала в прозорому боді з чорної сіточки, отримало масу коментарів з похвалою. Вся справа в тому, що струнка і висока красуня показала шостого розміру бюст без найменшої скромності і захопила при цьому виглядом. Стрункі ноги вдалося підкреслити завдяки вдалій позі, а красу дівчини – за допомогою вдалого освітлення і грамотного макіяжу без акценту на пухкі губи.

До слова, Омович часто критикують за її любов до пластики і неприродний вигляд, проте, більшість захоплюється її стрункою фігурою і образом в цілому:

"Обожнюю натуральну красу🙄 😂; кудааа котиться той світ, що відбувається з жінками; шикарна♥️; ікона🤤 💋; костюм зробить талію ще більш витонченою!😍; 🖤Magnificent 🖤; найкрасивіша 😘; Що сказати красуня; Wonderful 💋💋💋; 🙌🙌шикарна; I love you😍❤️; Звичайно показати!; 🌹Beautiful girl; після такої фотки довго не зможу заснути; Божественно, ви чудово виглядаєте в таких образах 😻" »

Ми також писали, що після того, як дівчина розповіла, що відправилася в лікарню у власний день народження, вона не публікувала більше нових кадрів і не розповідала про те, як провела цей день з коханим. Тим не менш, на фан-акаунтах почали вітати модель і ділитися кращими її фото За останній час.

Багатьом сподобався домашній кадр з Омович, яка позувала в ліжку поруч з двома коробками піци з різною начинкою. При цьому дівчина не стала соромитися і потягнула за декольте топа для більш сміливого кадру.

Примітно також і те, що струнка красуня важить при зрості 170+ см всього 45 кілограм, любить суші і піцу, яку нерідко рекламує. Відзначимо також, що в своєму блозі Олена заявляє: вона в інший час харчується правильно і це запорука її успішної підтримки ваги.

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