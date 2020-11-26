Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в "базовому" образі
На фото Сьюзі позує в коротких шортиках, сорочці, яку зав'язала на талії, і чорному боді. Красуня доповнила образ маскою і стильною сумочкою. Кортес знімала себе на телефон, фотографуючи відображення в дзеркалі ліфта. Знімок вийшов дуже гарячим, адже модель не тільки показала свою гордість - ноги, але і груди, яка прямо випирала з вузького вбрання. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Базовий варіант", - підписала фото Сьюзі.
Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Моя мрія", "Привіт, Божественна жінка", "Супер базовий", "ви божественні і чарівні", " це взуття дійсно зручна?", "Чому стільки одягу"," це фотографія Сюзі в ліфті"," чудово мило і потужно","Принцеса, вершина ідеалу з Бразилії".
Повідомлялося, що бразильська модель Сьюзі Кортес вразила сміливою витівкою в одному бікіні перед дзеркалом.
Так, модель позує перед дзеркалом, ефектно присівши і розставивши ноги. При цьому з одягу на Кортес лише крихітне білизна і бікіні. Хоча, як можна помітити, саму модель це явно не соромило.
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