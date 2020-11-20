Известная бразильская модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя экстремально близко

На фото Сьюзи хвасталась селфи, которое красотка сделала. Модель смотрела в камеру, а волосы оставила распущенными. Девушка обтянула упругую грудь топом, который еле вмещал мощный бюст. Образ Кортес дополнила украшениями на руках и шее. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мое селфи", - подписала лаконично кадр девушка.

Фанаты поставили почти 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасная", "Татуированная барби Сьюзи Кортес", "Моя любовь", "Очень милая и драгоценная моя избалованная куколка", "Вау, детка, ты красивая", "Вау, замечательный", "Эта вечная красота", "Я люблю тебя, я люблю аргентину", "каждый раз, когда я тебя вижу, ты мне нравишься больше детка", "Я люблю тебя выходи за меня замуж", "Красивая женщина !!".

Сообщалось, что фитнес-модель из Бразилии Сьюзи Кортес впечатлила роскошной фигурой в боди.

«Доброе утро, любимые», - коротко говорится в сообщении.

На фотографии знаменитость позирует в мини-боди, эффектно оголив безупречные прелести во всей красе. При этом руки Кортес решила закинуть за голову, закрыв при этом глаза.

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