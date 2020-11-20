Известная бразильская модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя экстремально близко
На фото Сьюзи хвасталась селфи, которое красотка сделала. Модель смотрела в камеру, а волосы оставила распущенными. Девушка обтянула упругую грудь топом, который еле вмещал мощный бюст. Образ Кортес дополнила украшениями на руках и шее. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Мое селфи", - подписала лаконично кадр девушка.
Фанаты поставили почти 8 тысяч лайков и написали комментарии:
"Теперь понятно, чем вы с Гариком сошлись": Кристина Асмус без штанов засветила "клубничку"
Трагедия потрясла маму Верки Сердючки, прощание будет во Львове: "Слезы мешают, извините"
На редком фото Пугачевой с братом и родителями нашли копию ее дочери Лизы: "Боже мой...."
Свадьба 19-летней внучки Софии Ротару со взрослым миллионером, отец не сдержал эмоций: "Всякую гадость..."
"Прекрасная", "Татуированная барби Сьюзи Кортес", "Моя любовь", "Очень милая и драгоценная моя избалованная куколка", "Вау, детка, ты красивая", "Вау, замечательный", "Эта вечная красота", "Я люблю тебя, я люблю аргентину", "каждый раз, когда я тебя вижу, ты мне нравишься больше детка", "Я люблю тебя выходи за меня замуж", "Красивая женщина !!".
Сообщалось, что фитнес-модель из Бразилии Сьюзи Кортес впечатлила роскошной фигурой в боди.
«Доброе утро, любимые», - коротко говорится в сообщении.
На фотографии знаменитость позирует в мини-боди, эффектно оголив безупречные прелести во всей красе. При этом руки Кортес решила закинуть за голову, закрыв при этом глаза.
Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц спустила трусики и не стала скрывать свою страсть
Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц раззадорила видом в прозрачных трусиках
А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц устроила встряску ради "титула" в эффектном мини