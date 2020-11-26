Відома модель з Victoria's Secret Кендіс Свейнпол показала себе, захоплюючи фанатів

На фото Кендіс позує в бікіні на мотузочках, лежачи на розкладному кріслі. Модель волосся залишила розпущеним, а руки підняла вгору. Красуня закинула ноги на спинку, хвалячись ідеальною фігурою. На другому фото зірка вже нормально лежала, але розставила ніжки, роблячи кадр максимально спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 80 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вогонь"," шалено красива"," о боже, Ти красива«, "наше життя-це полотно, яке ми малюємо, ми не дозволяємо іншим використовувати наші кольори", "ви виглядаєте неймовірно, Кендіс", " як я прагну виглядати!", "Сама видовищна і сліпуча, чуттєва і Красива", "Мій Різдвяний подарунок", " дуже красивий купальник. Скільки коштує модель?", "Ноги на добу!".

Ми писали, що модель Кендіс Свейнпол похвалилася фігурою під час вагітності.

"Це було на третьому місяці вагітності», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Свейнпол позує в облягаючому купальнику, застигши в красивій позі на сонці. Очі при цьому красуня прикрила, ефектно поправляючи зачіску рукою.

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