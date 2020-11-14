Известная модель и звезда Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол показала себя и рассказала об одержимости
На фото красотка позировала в платье и шляпке. Звезда соблазнительно села в прицеп пикапа, задрав на него ножки. Модель оставила волосы распущенными и улыбалась в камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Одержима моими новыми вязаными изделиями", - написала красотка под фотографией.
Фанаты поставили почти 80 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Кэндис активировала режим огня, не давая нам вздохнуть после нескольких фотографий", "Мы все одержимы этим", "королева красоты", "Красивый выбор цвета", "Топ и шорт почти 400? Конечно нет", "Поздравления с новой линейкой", "Вы излучаете простоту и естественность, выходящую за рамки моего экрана", "Как ты мой прекрасный ангел", "Я так люблю число 1, мое сердце", "Замечательная Кэндис, я люблю тебя, Богиня".
Сообщалось, что американская модель Кэндис Свэйнпол из Victoria’s Secret впечатлила фигурой, примеряв одно лишь боди.
«У нее есть склонность к перфекционизму, но она уравновешивает их своим глубоким желанием чувствовать и переживать. Ее сны подобны облакам, плывущим по небу с вероятностью, что они проливают дождь и питают землю», - говорится в подписи.
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