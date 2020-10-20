Звезда Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол показала невероятную красоту, нарядившись в крохотное бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«С днем рождения, Кэндис», - поздравляет ее один из поклонников.

Обратим внимание, что на фотографии Кэндис позирует в практически невидимом купальнике, а крохотное бикини максимально подчеркивает ее упругие формы. Однако, поскольку фотография была выброшена в Сторис, ее поклонники не имели возможности высказать слова восхищения и поздравления кумиру.

Как сообщалось до этого, модель, экс-ангел «Victoria’s Secret» Кэндис Свейнпол опубликовала фото со своего отдыха.

Красотка до режима самоизоляции провела время в Ямайке и до сих пор не может забыть отдых. Кэндис опубликовала жаркие фото, на которых хвастается своей идеальной фигурой.

Звезда позировала в купальнике, который подчеркнул ее формы. Кроме того, верх купального наряда позволил полюбоваться стальным прессом и стройной талией знаменитости.

Также звезда предстала в джинсовых мини-шортах, которые открыли виды на стройные ножки. Дополнили образ модели украшения в виде больших колец в ушах.

Напомним, что Кэндис Свейнпол оголилась ради пикантных кадров: «Настоящая тигрица».

Как сообщала Politeka, Кэндис Свейнпол сняла купальник и показала безупречное тело: "Совсем не стыдно".

Также Politeka писала, что Кэндис Свейнпол выпятила на камеру свои главные "сладости": "без белья еще лучше".