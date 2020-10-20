Звезда Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол показала невероятную красоту, нарядившись в крохотное бикини
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«С днем рождения, Кэндис», - поздравляет ее один из поклонников.
Обратим внимание, что на фотографии Кэндис позирует в практически невидимом купальнике, а крохотное бикини максимально подчеркивает ее упругие формы. Однако, поскольку фотография была выброшена в Сторис, ее поклонники не имели возможности высказать слова восхищения и поздравления кумиру.
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Как сообщалось до этого, модель, экс-ангел «Victoria’s Secret» Кэндис Свейнпол опубликовала фото со своего отдыха.
Красотка до режима самоизоляции провела время в Ямайке и до сих пор не может забыть отдых. Кэндис опубликовала жаркие фото, на которых хвастается своей идеальной фигурой.
Звезда позировала в купальнике, который подчеркнул ее формы. Кроме того, верх купального наряда позволил полюбоваться стальным прессом и стройной талией знаменитости.
Также звезда предстала в джинсовых мини-шортах, которые открыли виды на стройные ножки. Дополнили образ модели украшения в виде больших колец в ушах.
Напомним, что Кэндис Свейнпол оголилась ради пикантных кадров: «Настоящая тигрица».
Как сообщала Politeka, Кэндис Свейнпол сняла купальник и показала безупречное тело: "Совсем не стыдно".
Также Politeka писала, что Кэндис Свейнпол выпятила на камеру свои главные "сладости": "без белья еще лучше".