Известная модель из Victoria’s Secret Кэндис Свэйнпол показала себя на радость фанатов

На фото красотка позирует в юбке, футболке и "невидимых" лосинах, а также пуантах. Кэндис стояла на цыпочках, оставив волосы распущенными. На втором фото девушка уже села на коленки и хвасталась идеальной фигурой на кожаном кресле, смотря прямо в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Проведите пальцем", - подписала красотка фото.

Фанаты поставили более 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Озеро Свейнпол", "Я одинокая девушка", "Принцесса-балерина", "Ух, забери все мои деньги", "Самая красивая", "Какая это женщина", "на секунду я подумал, что ты сделаешь свайп для черно-белого фото", "Ангел", "Ты потрясающая, гордись", "Оглушающая. Такая красивая", "настоящая королева лебедей", "Так красива моя детка", "Богиня !!!)))) Тело как огонь !!!))))", "Надеюсь, вы видите мою реакцию о вас".

Сообщалось, что звезда Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол показала невероятную красоту, нарядившись в крохотное бикини.

«С днем рождения, Кэндис», - поздравляет ее один из поклонников.

Обратим внимание, что на фотографии Кэндис позирует в практически невидимом купальнике, а крохотное бикини максимально подчеркивает ее упругие формы.

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