Известная модель из Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол показала себя, восхищая фанатов

На фото Кэндис позирует в бикини на веревочках, лежа на раскладном кресле. Модель волосы оставила распущенными, а руки подняла вверх. Красотка закинула ноги на спинку, хвастаясь идеальной фигурой. На втором фото звезда уже нормально лежала, но расставила ножки, делая кадр максимально жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 80 тысяч лайков и написали комментарии:

"Огонь", "Безумно красивая", "О боже, ты красивая", «Наша жизнь - это холст, который мы рисуем, мы не позволяем другим использовать наши цвета», "Вы выглядите невероятно, Кэндис", "как я стремлюсь выглядеть!", "Самая зрелищная и ослепительная, чувственная и красивая", "Мой рождественский подарок", "Очень красивый купальник. Сколько стоит модель?", "Ноги на сутки!".

Мы писали, что модель Кэндис Свейнпол похвасталась фигурой во время беременности.

«Это было на третьем месяце беременности», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Свейнпол позирует в облегающем купальнике, застыв в красивой позе на солнце. Глаза при этом красотка прикрыла, эффектно поправляя прическу рукой.

Напомним, звезда Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол задрала ножки, восхищая видом

А еще Politeka писала, что звезда Victoria’s Secret Кэндис Свэйнпол показала любимую позу на диване

Также Politeka сообщала, что звезда Victoria’s Secret Кэндис Свэйнпол восхитила раскованностью на пуантах



