Известная модель Кэндис Свэйнпол, звезда Victoria’s Secret, показала себя и рассказала о моменте

На фото Кэндис позирует в "невидимых" лосинах и топе. Красотка сидела боком и подняла руки, а образ дополнила балетками. Девушка показывала идеальные ножки, а волосы оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Момент", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Замечательно", "Кто-нибудь еще был сбит с толку и подумал, что ее леггинсы - это ее кожа, а лодыжки - носки ..? Или это только я?", "почему твои коллекции такие дорогие? я люблю их, но цена за маленькую крошечную одежду", "Спокойной ночи Кэндис", "Королева", "ты знаешь, что сегодня Всемирный день балета?", "Так рады этому !!!", "Я люблю тебя, как поэзия любит буквы", "Такая красивая молодая женщина", "О, мой бог. Я тоже не знала, что ты балерина", "Помните, что вы не можете курить кофе, потому что у вас нет того особого яблочного пюре, которым вы можете положить белок, не беспокоя их".

Сообщалось, что известная модель Кэндис Свейнпол, звезда "Victoria’s Secret", впечатлила движениями на камеру.

Так, в одном из последних постов жгучая блондинка появилась в обтягивающей маечке с глубоким декольте и лосинах. Красотка опустилась на колени и извивалась на полу, она с гордостью демонстрировала свои изгибы, играя с длинными волосами.

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