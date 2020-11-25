Виконавиці Аліна Гросу та Надя Дорофєєва не поділили щось дуже важливе. На чиєму боці публіка?

Так, 25-річна Гросу звинуватила свою колегу Надю Дорофєєву в плагіаті. Остання, після розвалу "Время и Стекло" випустила днями сольний хіт «Gorit». На думку Гросу, ця пісня повторює її сингл "Vova", річної давнини.

Про це Аліна заявила в своєму Інстаграм, відповідаючи на подібні зауваження фоловерів у "сторіз".

"Ні, що ви, не сплагіатіли, а надихнулися", — Гросу явно затаїла образу, відповідаючи на питання фанатів про пісню Дорофєєвої.

Скандал досяг небувалого розмаху. Варто відзначити, "забутий" хіт Гросу "Vova" отримав новий ковток життя: люди кинулися дивитися її кліп після виходу пісні Дорофєєвої.

Правда, деякі користувачі вважають, що обидві артистки повели себе нечесно - і "вкрали" мотив з композиції "Mathmetics" групи "Little Boots".

"Так, подібність є..."- "Гросу більш фірмово звучить в рази😁" - "треба зізнатися обидві пісні тупі до жаху))"

"послухала Дорофєєву і відразу згадала цю пісню"

"Я з першої ноти, зрозуміла що Дорофєєва плагіат Гросу - Вова"

"Взагалі різні пісні! Нічого спільного!"

"початки приспівів схожі, але я думаю, що вони обидві у Little Boots Mathmetics взяли"

"Ось це Дорофєєва зробила переглядів для Гросу😁"

"Гросу звучить сучасніше і більш фірмово, ніж Дорофєєва однозначно 😁"

"О, Дорофєєва горить"

"Ну нарешті пісня якою, якщо і будуть дражнити, то вельми приємно :)"

"У Дорофєєвої всі коменти про схожість з Алініної піснею - видаляють ))))"

Раніше ми повідомляли, що Гросу розлучилася з чоловіком-красенем, Олександром Комковим. Їх шлюб не прожив і року.

Як з'ясувалося, екс-чоловік зраджував Аліні.

"Спасибі йому, що він мені сказав чесно. Вона (коханка - ред.) набагато старша за нього. Але вона відправила його від себе десь через два-три тижні. Хотів з нею спробувати якісь відносини, але у них не вийшло. Я кажу: "Почекай, ти свій вибір зробив, ти мене не будеш туди-сюди як бумеранг". Звичайно, винні двоє і якщо він захотів чогось нового, значить, щось дійсно йому не подобалося в мені", - ділилася співачка в одному з інтерв'ю.

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