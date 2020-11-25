Исполнительницы Алина Гросу и Надя Дорофеева не поделили нечто очень важное. На чьей стороне публика?

Так, 25-летняя Гросу обвинила свою коллегу Надю Дорофееву в плагиате. Последняя, после развала "Время и Стекло" выпустила на днях сольный хит «Gorit». По мнению Гросу, эта песня повторяет ее сингл «Vova», годичной давности.

Об этом Алина заявила в своем Инстаграм, отвечая на подобные замечания подписчиков в "сториз".

«Нет, что вы, не сплагиатили, а вдохновились», — Гросу явно затаила обиду, отвечая на вопрос фанатов о песне Дорофеевой.

Скандал достиг небывалого размаха. Стоит отметить, "забытый" хит Гросу «Vova» получил новый глоток жизни: люди кинулись смотреть ее клип после выхода песни Дорофеевой.

Правда, некоторые пользователи полагают, что обе артистки повели себя нечестно - и "украли" мотив из композиции "Mathmetics" группы "Little Boots".

"Да, сходство есть..." - "Гросу фирмовее звучит в разы😁" - "Надо признаться обе песни тупые до ужаса))"

"послушала Дорофееву и сразу вспомнила эту песню"

"Я с первой ноты, поняла что Дорофеева плагиат Гросу - Вова"

"Вообще разные песни! Ничего общего!"

"начала припевов похожи, но я думаю, что они обе у Little Boots Mathmetics взяли"

"Вот это Дорофеева сделала просмотров для Гросу😁"

"Гросу звучит современнее и более фирмово, чем Дорофеева однозначно 😁"

"О, Дорофеева горит"

"Ну наконец-то песня которой, если и будут дразнить, то весьма приятно :)"

"У Дорофеевой все комменты про сходство с Алининой песней - удаляют ))))"

Ранее мы сообщали, что Гросу развелась с мужем-красавчиком, Александром Комковым. Их брак не прожил и года.

Как выяснилось, экс-супруг изменял Алине.

"Спасибо ему, что он мне сказал честно. Она (любовница - ред.) гораздо старше его. Но она отправила его от себя где-то через две-три недели. Хотел с ней попробовать какие-то отношения, но у них не получилось. Я говорю: "Подожди, ты свой выбор сделал, ты меня не будешь туда-сюда как бумеранг". Конечно, виноваты двое и если он захотел чего-то нового, значит, что-то действительно ему не нравилось во мне", - делилась певица в одном из интервью.

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