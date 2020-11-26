Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе і розповіла про рішучість

На фото Гюль позує в мереживному вбранні і чорному топі. Красуня розвернулася спиною, хвалячись пружністю "горішка". Волосся у Бахарі були зібрані в хвіст, за які дівчина взялася однією рукою. Завдяки мереживам і ракурсу фото вийшло максимально гарячим і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я така нерішуча, ти не можеш надіти на мене наручники, але я дружина", - написала Гюль під фото.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Красиво теж чудово", "отже, прототип принцеси любові", "чуттєва і життєрадісна"," Вау, які у тебе багаті ноги красиві"," але як це працює"," ось це урожай"," дуже хороша дружина", " Хто твій чоловік?", "Вау, дуже красиво, ти заворожуєш", "Вау така красива і гаряча, дитинко", "як багато було б цілувати тебе і змушувати тебе відчувати".

Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі порадувала вечірнім кадром з новим образом.

Як видно на фото, красуня з пишними формами не переходить кордонів дозволеного, але любить демонструвати груди в глибоких декольте з оригінальними вирізами.

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