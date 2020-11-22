Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, в бежевом платье показала стильный образ

Модель является любительницей ресторанов и дорогих баров, которые посещает едва ли не каждый день. Чтобы привлекать внимание к себе, Гюль подчеркивает свою красоту нарядами с открытой зоной декольте или неприличными вырезами на бедрах.

Поскольку у девушки необычные параметры, ей есть что показать – пышные бедра и внушительный бюст сразу привлекают внимание пользователей в Инстаграм. Девушка же привыкла к комплиментам, потому в ее профиле большинство кадров сделаны в излюбленном стиле с акцентом на ее грудь.

Так как Бахари носит платья с невероятными декольте, она часто удивляет формами своего бюста. Благодаря разному дизайну нарядов, модель также не повторяет свои образы. К примеру, в белом платье со стяжками под грудью и с ярким макияжем на лице с акцентом на глаза, Гюль подчеркнула свои достоинства лучшим образом.

«Красиво 😍❤️; 💕 Дас моя сестренка; Потрясающие💋; Великолепно 😍 соблазн без правил😍😍; Шикарная девушка с шикарными волосами и шикарным сердцем❤😘✨; Красиво 🔥🔥🔥; Оууу девушка пошла; Красиво 😍🙌🔥🔥; Красивая картинка ❤️; Черт возьми, ты не играешь!; Пожалуйста остановись; Быть такой чертовски красивой незаконно; Такая красивая, такая горячая, такая сексуальная, потрясающая, великолепная, идеальная малышка 😍😍», - пишут фанаты.

Ранее мы писали, что пышнотелая модель любит хвастаться яркими и весьма смелыми нарядами, так как обладает необычной внешностью и моет показать достоинства без смущения на камеру.

Гюль на одном из своих классических фото взбудоражила видом неестественно тонкой талии в сочетании с огромными бедрами и бюстом шестого размера. При этом ее образ в горчичном костюме, состоящем из топа со спущенными рукавами с глубоким декольте, а также юбки-карандаша с завышенной талией не оставил поклонников равнодушными.

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