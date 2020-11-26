Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и рассказала о решительности
На фото Гюль позирует в кружевном наряде и черном топе. Красотка развернулась спиной, хвастаясь упругостью "орешка". Волосы у Бахари были собраны в хвост, за которые девушка взялась одной рукой. Благодаря кружевам и ракурсу фото вышло максимально горячим и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Я такая нерешительная, ты не можешь надеть на меня наручники, но я женушка", - написала Гюль под фото.
Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Красиво тоже чудесно", "Итак, прототип принцессы любви", "Чувственная и жизнерадостная", "Вау, какие у тебя богатые ноги красивые", "Но как это работает", "Вот это урожай", "Очень хорошая жена", "Кто твой муж?", "Вау, очень красиво, ты завораживаешь", "Вау такая красивая и горячая, детка", "Как богато было бы целовать тебя и заставлять тебя чувствовать".
Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари порадовала вечерним кадром с новым образом.
Как видно на фото, красотка с пышными формами не переходит границ дозволенного, но любит демонстрировать грудь в глубоких декольте с оригинальными вырезами.
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