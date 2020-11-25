Телеведуча й знавець етикету Ольга Фреймут здивувала несподіваним одкровенням

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка "Ревізора" опублікувала архівні кадри в "сторіз" в Instagram, відкривши завісу, чому її так приваблює вивчення тонкощів етикету - ноги у цього цікавого хобі (або навіть сенсу її життя), виявляється, ростуть ще з дитинства.

"Я серйозно займаюся етикетом, і деякі друзі бояться зі мною вечеряти. "А раптом не так голову над тарілкою тримаю?" Я вірю в силу хороших манер. Протягом 5 днів розповім про 5 етапів мого життя і як я змінювалася під впливом хороших манер", - поділилася Ольга.

Насамперед Фреймут розповіла про своє дитинство.

"Я народилася в сім'ї, де мене дуже любили... Ми жили дуже бідно: мама - вчителька, батько - інженер, багатодітна сім'я... Але! Зізнаюся, я своєї бідності не помічала. Це було так звикло, ділити шоколадку на трьох або їсти бульйон з когутика тільки на вихідні або на хрестини. Все це було дуже нормально, так як компенсацією була посмішка мами, турбота тата й віра в якесь таке світле, класне майбутнє, - розповіла Ольга. - Тоді я вже була зухвалою, впевненою дівчиною, яка звідкись знала, що все у мене буде добре. Я ніколи не вагалася в своєму таланті".

Раніше ми повідомляли, Фреймут здивувала одкровенням в коментарі під постом своєї 14-річної дочки Злати. Дівчинка поділилася в Instagram своїми роздумами про справжню дружбу і самотність. Мама не змогла пройти повз.

"У мене були різні періоди в житті: друзів було багато в моменти піку популярності. А коли я вибрала "життя для себе", на свій розсуд бути щасливою, - зникли. Залишилося троє-четверо... Бути самотньою, вміти пити каву за столиком в кафе без сторонніх, приймати рішення, які будуть належати тільки тобі - це велике вміння сильних людей", - написала телеведуча.

Нагадаємо, що Фреймут, що вилетіла з «Танців з зірками», обрушилася з тирадою на грішників і марнотратників життя: "Моя місія…»

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