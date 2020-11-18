Старшая дочь Злата вдохновила телеведущую Ольгу Фреймут на откровения о личной жизни

Как сообщает Politeka.net, в микроблоге "Инстаграм" 14-летняя девушка заявила о новой жизненной позиции и публично отказалась от друзей. По словам Златы, минувшим летом у нее было много знакомств и вечеринок, однако они оказались пустой тратой энергии.

"Я изменила значение слова «друзья». Я слишком глубока, полна и сложна для этого. Я горжусь этим", - написала дочь Фреймут в соцсети. - "Самый большой урок, который мне дала жизнь, заключается в следующем: ты единственное, что у тебя есть".

Звездная мама обратила внимание на откровения Златы и не оставила девочку без поддержки. Ведущая оставила комментарий, в котором отметила взрослое мышление дочери - по словам Ольги Фреймут, некоторые люди не могут осознать таких вещей даже в старости. Знаменитость отметила, что пережила похожий период в своей жизни и тоже вынесла из него важные уроки.

"У меня были разные периоды в жизни: друзей было много в моменты пика популярности. А когда я выбрала «жизнь для себя», по своему усмотрению быть счастливой, - исчезли. Осталось трое-четверо", - заявила Оля Фреймут. - "Быть одинокой, уметь пить кофе за столиком в кафе без посторонних, принимать решения, которые будут принадлежать только тебе - это большое умение сильных людей".

В своем обращении ведущая призвала дочь не отказываться от друзей, но всегда тщательно выбирать свое окружение. По мнению Фреймут, в компании люди расслабляются и перестают "отшлифовывать себя".

Стоит отметить, что недавно Ольга вылетела из популярного шоу "Танці з зірками", где участвовала вместе с Ильей Падзиной. Знаменитость покинула проект в шаге от четвертьфинала.

Напомним, что вылетевшая из «Танців з зірками» Фреймут обрушилась с тирадой на грешников и прожигателей жизни: «Моя миссия…»

Как сообщала Politeka, Ольга Фреймут после вылета с «Танців з зірками» решила показать, как надо раздеваться: «Барышня никогда…».

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