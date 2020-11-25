Зірка "Дом-2" та співачка Ольга Бузова оголилася на камеру й стала об'єктом гарячих суперечок

Як передає Politeka.net, 34-річна знаменитість опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в бежевих широких брюках, золотистому коротенькому піджаку, який сміливо відчинила, показавши фігуру в чорному мікротопі.

Багато коментуючих вважають, що краще б Ольга цього не робила: "кубики" преса виглядають неприродньо, а "зморщена" шкіра на животі аж відштовхує.

При цьому Бузова задоволено посміхалася на камеру, вочевидь, дівчину влаштовує її худорлява фігура.

"На що дивишся ? 😳😳. Сьогодні був дуже складний день... і шалено емоційне шоу 🤯 єдине, що зараз я хочу, так це - додому🏠, й на ручки🧸❤️", - підписала вона кадр.

Судячи з коментаря її коханця, репера, Давида Манукяна - його теж все влаштовує: "Швидше на ручки 🙏❤ ️ я чекаю тебе рідна🐒❤️😍".

Проте більшість користувачів злякалися, подивившись на Ольгу:

"Фуф мені не подобається такий прес" - "підтримую, дивитися неприємно.. навіть дивно наскільки неприємно" - "такий намальований😁" - "а взагалі, їй часто фотошопом прес роблять навіщось)"

"Яка худа стала це просто караул, одні кістки😳 🙈" - "Олечка дуже красива і талановита...але дуже худа стала..." - "я нічого поганого сказати не хочу, але таку фотку я б краще не виставляла на показ, виглядає реально стрьомно і не красиво" - "♥ ️ де кістки? На животі? У неї на животі кубики видно. Це вогонь 👍 Круть неймовірна👍"

"Як у старого 😂 😂"

"Шкіра на пресі стара, зморщена" - "таке враження, що народжувала вже не один раз"

Нагадаємо, що щаслива Бузова не стримала емоцій, застрибнувши на руки до зоряного красеня:»Оля це заслужила...".

А ще Politeka писала, що щасливий коханець Ольги Бузової показав її кругленький животик: "вагітна...".