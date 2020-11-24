Российская певица Ольга Бузова пожаловалась на горькую судьбу своей коллеге, телеведущей и комедиантке Екатерине Варнаве

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала несколько сторис, на которых общалась и обнималась с Варнавой за кулисами шоу «Ледниковый период». Как известно, Бузова принимает участие в проекте, где ей в последнее время ставят низкие оценки. Варнава решила поддержать Ольгу.

«Оля, птичка, ты была лучше всех. Моя пусичка. Просто нас здесь все время недооценивают», - отметила Варнава.

«Потому что мы высокие, красивые. Но это не точно», - пошутила Бузова и девушки начали заливаться смехом.

«Порхай, моя звезда. Я приду в следующий раз за тебя болеть, и если ты не займешь первое место, тогда я приду еще раз», - продолжила развивать тему Екатерина.

Ольга, в свою очередь, расстроилась, что Варнаву не посадили в жюри, где она точно бы поставила ей хорошие оценки.

«Нас бьют – мы летаем», - подписала сторис Бузова.

Ранее мы писали, что Ольгу Бузову предупредили о том, какой ее парень Давид Манукян на самом деле. Бывший друг Давы Муххамат Битуев заявил, что блогер использует популярность Бузовой для достижения собственных целей.

Напомним, что счастливая Бузова не сдержала эмоций, запрыгнув на руки к звездному красавчику: «Оля это заслужила…».

А еще Politeka писала, что счастливый любовник Ольги Бузовой показал ее округлившийся животик: "Беременна...".

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