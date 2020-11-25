Російська модель, актриса і блогерка Яна Кошкіна, яку називають новою "нареченою" Гаріка Харламова, здивувала шанувальників

Відома красуня хоч і заперечує свій роман з шоуменом, чутки про це все ж не вщухають, повідомляє Politeka.net.

Попри всі плітки, зірка продовжує працювати і навіть встигає робити пости в Instagram.

Цього разу модель скористалася новим додатком, який набирає популярність в мережі. Красуня змогла дізнатися, хто народився в той же день, що і вона.

Виявляється, що в день народження Кошкіної в основному на світ з'являлися політики і артисти. Так, в цей день народилися актриса Ембер Херд, репер Machine Gun Kelly і революціонер Володимир Ленін.

"По-моєму, цим багато сказано... 😂🙈

А ви з ким в один день народилися?",- поцікавилася артистка.

За годину пост зібрав майже 3000 лайків і багато коментарів.

"Ембер Херд - та людина, яку є, за що ненавидіти", "Бомба, крутий додаток", "ЯНА, ви СУПЕР ГЕРЛ", " Ленін прем'єр Радянського Союзу😂 😂 😂 👍", " Ух ти! У мого сина і у подруги в цей день теж днюха)", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Яна Кошкіна вбралася в коротке сріблясте плаття з мініатюрним чорним корсетом і тонкими бретельками-зав'язками. Можна помітити, що модель не одягла бюстгальтер.

У такому вигляді зірка взяла участь у пікантній фотосесії.

"Подивилася я на себе з боку на цьому відео і зрозуміла, що в такій вазі мені все подобається 🤪 🔥 більше ніяких дієт!)", - написала зірка.

Шанувальники підтримали красуню, зробивши масу компліментів.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна подражнила своєю пишною "спокусою" в тісному купальнику: "О, яка жінка!"

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