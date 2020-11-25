Российская модель, актриса и блогерша Яна Кошкина, которую называют новой «невестой» Гарика Харламова, удивила поклонников

Известная красотка хоть и отрицает свой роман с шоуменом, слухи об этом все же не утихают, сообщает Politeka.net.

Несмотря на все сплетни, звезда продолжает работать и даже успевает делать посты в Инстаграм.

В этот раз модель воспользовалась новым приложением, которое набирает популярность в сети. Красотка смогла узнать, кто родился в тот же день, что и она.

Оказывается, что в день рождения Кошкиной в основном на свет появлялись политики и артисты. Так, в этот день родились актриса Эмбер Херд, рэпер Machine Gun Kelly и революционер Владимир Ленин.

"По-моему, этим многое сказано... 😂🙈

А вы с кем в один день родились?", - поинтересовалась артистка.

За час пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев.

"Эмбер Херд - тот человек, которого есть, за что ненавидеть", "Бомба, крутое приложение", "ЯНА, ВЫ СУПЕР ГЕРЛ", "Ленин премьер Советского союза😂😂😂👍", "Ух ты! У моего сына и у подруги в этот день тоже днюха)", - написали пользователи сети.

Напомним, Яна Кошкина нарядилась в короткое серебристое платье с миниатюрным черным корсетом и тонкими бретельками-завязками. Можно заметить, что модель не надела бюстгальтер.

В таком виде звезда приняла участие в пикантной фотосессии.

"Посмотрела я на себя со стороны на этом видео и поняла, что в таком весе мне всё нравится🤪🔥 Больше никаких диет!)", - написала звезда.

Поклонники поддержали красотку, сделав массу комплиментов.

Напомним, что Яна Кошкина подразнила своим пышным "искушением" в тесном купальнике: "О, какая женщина!"

Как сообщала Politeka, Гарик Харламов переживает из-за своей "пышногрудой невесты" Кошкиной: "Мы с ней...".

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