Колишня учасниця колективу "ВІА Гра", модель і співачка Тетяна Котова, блиснула ніжками в задертій спідниці

Зірка часто радує своїх шанувальників жаркими знімками, передає Politeka.net. Цього разу модель поділилася знімком своєї осінньої фотосесії.

Котова позувала на природі, сидячи на стільці. Красуня повернулася обличчям до спинки стільця. При цьому Котова задерла свою білосніжну спідничку, блиснувши красивими, рівними і засмаглими ніжками.

Зірка взула білосніжні черевики, і натягнула на груди червоний топік. Останній ефектно виглядав на бюсті красуні.

Модель доповнила образ солом'яним капелюшком з довгими полями.

"Колір моєї осені 🧡", - написали користувачі мережі.

За дві години пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"З Танею осінь і зима пролетять непомітно! Скоро літо!", "Вам личить цей наряд👌", " шикарна🌸", " Добрий вечір! Шкода, що дуже скоро осінь добігає кінця 😢", " соковито😍 😘 👍", " цариця !!👏 😋 🌟 ", "Ідеально👌", " бояриня👍 😍"," дуже красиво все виглядає, але зараз у нас вже більше зимовий час, будемо чекати нові фото в зимовій тематиці", "привітик Танюша🔥 🌹! Образ перлової осені🔥 💥 🍁 🍂 🔥 🌹 👌! Коли дивишся на Вас🔥 в душі весна🔥 🌹 😘 👌!!!",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Тетяна Котова була відображена в короткій сорочці, зав'язаній на грудях. При цьому вражаючі форми дівчини не повністю помістилися в наряд, частина грудей залишилася неприкритою.

Також на ній біла спідниця і ковбойський капелюх, яка робить образ ще більш цікавим.

Користувачі мережі засипали артистку компліментами.

Нагадавши, екс-"ВІА Гра" Котова показала бюст і довела до мурашок.

Ще Politeka писала, що екс-ВІА Гра Котова в спокусливому топі посвітила наливними "яблучками".

Також Politeka повідомляла, що екс-"ВІА Гра" Тетяна Котова засвітила свою сестричку-красуню без одягу.