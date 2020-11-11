Известная модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала себя себя и рассказала о помаде

На фото красотка показалась в черной майке перед зеркалом. В руках Татьяна держала помаду, а на руках можно увидеть украшениях. Волосы Котова оставила распущенными. Модель смотрела в зеркало и красила губы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Помада всегда остаётся главным ярким и завершающим штрихом любого образа. Особенно осенью, когда хочется глубоких красок.

Но помимо образа, помада - это ещё про настроение! Да, порой достаточно купить новый оттенок, как жизнь заиграет по-новому. Это, как новая стрижка, только безопаснее. Меня сейчас поймут только девушки", - написала Татьяна.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Красотка ты", "Вы восхитительная", "Подчеркивает женскую соблазнительность", "Таня, вы особенная женщина. Есенин таким женщинам стихи писал", "Какая ты красивая, я смотрю на тебя и восхищаюсь".

Сообщалось, что 35-летняя певица Татьяна Котова ошеломила философскими мыслями под пикантным фото.

Татьяна застыла в шаге, удаляясь от камеры, и кинула озорной взгляд через плечо. На ней было белое мини-платье, приспущенное на плечи, джинсовый корсет с коричневым поясом, ковбойские сапожки и, конечно же, шляпа.

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