Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала себя на ранчо

Звезда позировала в ковбойской шляпе, красном топе и белой юбке с большим разрезом практически до бедра. Девушка держала в руках телефон и снимала себя в зеркалом. Татьяна закрыла один глаз, а рукой взялась за шляпку. Фото вышло солнечным и легким, ведь певица позировала на лужайке на фоне леса. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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«Ход королевы» - увлекательный короткий сериал про шахматы", - написала красотка.

Фанаты, включая Димопулос, поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотка, не смотрела ,но теперь загорелась желанием посмотреть эти сериалы", "фотография просто супер", "Лучшая", "Королева", "Зеркало с собой возите чтоли? Чтобы селфи делать?", "Привет солнышко. Я не видел, но посмотрю", "Кошечка, обворожительная, самая прекрасна".

Сообщалось, что бывшая солистка группы ВИА-Гра Татьяна Котова похвасталась идеальным прессом в коротком топе.

На фото Котова позирует в спортивном образе во всем белом. На ней спортивные штаны, идеально обтягивающие формы красотки, свободный белый жилет и коротенький топ.

Напомним, экс-"ВИА Гра" Татьяна Котова засветила свою сестренку-красотку без одежды

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