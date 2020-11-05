Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала себя и подружек

На фото красотка стояла в полотенце и держала что-то в руке. Рядом можно увидеть других девушек в аналогичных нарядах, среди которых и сестра Котовой Ксения (вторая справа). Красотки улыбались, хвастаясь белоснежными зубами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Греемся с девочками на солнышке, очень классно проводим время: улыбки, эстетика, вкусная еда и хорошая компания в красивом месте", - написала красотка под фото.

"Греемся с девочками на солнышке, очень классно проводим время: улыбки, эстетика, вкусная еда и хорошая компания в красивом месте", - написала красотка.

Фанаты поставили 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"А что у вас в руках???", "Лучики солнца. Все нереально красивые", "Фото на фоне гор просто супер Танюша", "Тоже хочу со своими подругами проводить так время! Так этого не хватает", "У вас там девичник походу, кто там выходит замуж".

Сообщалось, что российская модель и певица Татьяна Котова впечатлила формами в одном полотенце.

Так, на опубликованном видео Котова в одном халате, который эффектно приспустила, демонстрирует главную гордость во всей красе. При этом образ красотка решила дополнить элегантным макияжем и укладкой.

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