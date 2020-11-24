Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, показала стильний образ у сукні з глибоким декольте

Модель любить епатувати публіку в самих різних нарядах і найчастіше робить це в образах, які не приховують її фігуру, а навпаки – підкреслюють достоїнства. Також Кім намагається зробити акцент на своєму бюсті завдяки відкритим декольте і відсутності ліфчика під сукнями.

Не став винятком і цього разу. На фан-аккаунті шанувальники поділилися яскравим фото, на якому Кім позувала в золотистій сукні з величезним вирізом на бюсті, який досягав чи не до пупка моделі.

Тонкий ремінь вдало приховав зайву відвертість. На Селфі Лі змогла підкреслити також і пухкі губи, які особливо виділяються завдяки штучному освітленню і ракурсу знизу.

"Дама в золоті 🔥; нескінченна троянда🌹 👀 👀; чому вона така красива?; Люблю цей наряд🔥; Соковита малятко👏🙌😍; Ти так сильно подобаєшся😍🔥😁; продовжуйте в тому ж дусі❤️; Карколомна малятко 🤩; Вона виглядає сяючою і золотистого кольору, підкреслюючи її красу 🌺 😊 😘 міс 😍; Ти змушуєш мене плакати знову і знову ❤; Такі красиві жінки 😍😍; Ще раз! Горить !! 🔥 ; Абсолютно захоплююче ... 😘 💕 🔥Губи стільники, люблю обніматися😘 😘 😘».

Ми також писали, що відпочинку дівчина любить демонструвати досить стримані образи з невеликою ноткою пікантності. Так, наприклад, на фан-акаунті з'явилося фото з Лі, яка позувала на пляжі біля моря в стильному купальнику з зав'язками на бюсті. Через провокативного дизайну дівчина не змогла приховати бюст і показала його з вдалого ракурсу.

Однак не тільки груди дівчини, але і струнка фігура в цілому захопила шанувальників, які прокоментували фото:

"Блін, дитинко; завжди красива; так, Нагодуй нас 😍 😍 вау красива! Надія, що тобі сподобалася відпустка 🌊 🌴 ☀ дорога😍 💜 це треба бачити особисто👑 ✊ 💯; приголомшливі; мені здається, це дуже круто😻 😻; ти розтопиш мій років і серце❤️».

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