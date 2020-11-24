Українська співачка Настя Каменських спантеличила видом поруч з Потапом у вільному чорному костюмі

Зірка почала пишатися собою після схуднення і активно розповідає про те, як вона змінилася, схуднувши на 20 кілограм. За словами Каменських, секрет дуже простий - потрібні тренування і правильне харчування.

"Сидіти на дієті - неймовірно дорого і не кожен може собі це дозволити. Але, я вважаю, що такі продукти як гречка, вівсянка кожному по кишені. У тебе обов'язково повинні бути два прийоми вуглеводів в день. Також дуже круто вживати клітковину" - розповідала неодноразово співачка в Instagram.

На фан-акаунтах в свою чергу активно публікують фото з Каменських і показують, якою вона була до схуднення і повної зміни іміджу. Як видно, раніше вона приховувала свою зайву вагу під мішкуватим одягом, робила високі зачіски і часто носила жакети, що приховують недоліки з невигідних ракурсів у фотографів.

"Були часи; Потап милується,, оченятами" своєї улюбленої👍 😉; були часи коли Настя з Сі**Камі була)))", - написали під постом шанувальники.

Каменських же на критику не звертає уваги, підкреслюючи завжди фанатам, що найголовніший секрет — п'ятиразове харчування.

"Це найкраще, що може бути. Якщо ти стабільно даєш організму все необхідне, то не видужаєш", - каже Настя.

До цього Каменських опублікувала свіже відео, на якому зображена в короткому білосніжному ТОПі з глибоким декольте. Можна помітити, що артистка сильно схудла. Користувачі Мережі засипали компліментами артистку.

"Яка ж ти красива», «щось ви дуже схудли», «красуня», «Настя, яка ти худенька стала 👍❤️ Здоров'я тобі❤️», «красуня Настя», "на секунду подумав, що Седокова",-пишуть в коментарях.

Відзначимо, вже протягом декількох місяців Настя Каменських мотивує своїх передплатників в "Інстаграме" харчуватися правильно і вести здоровий спосіб життя. Каменських навіть проводила тренування в прямому ефірі.

Серед правил, які допомагають артистці тримати себе у формі - обов'язковий сніданок, багато води, відмова від солодощів і режим сну.

Нагадавши, Потап заговорив про почуття до Каменських.

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