Модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи показала ідеальні форми в міні-сукні

Модель минулого місяця розповіла, що завагітніла від свого чоловіка, пише Politeka.net. Тепер красуня регулярно балує шанувальників знімками з круглим животом.

Однак користувачі мережі у своїх фан-сторінках публікують архівні фото зірки. Так, в одній з груп з'явився знімок Ратаковськи в блискучій міні-сукні. Наряд оголив рівні красиві ніжки моделі, що виглядали просто чудово.

Також не можна не подивитися на глибину декольте наряду. Груди в вирізі виглядали дуже спокусливо.

"Вогненебезпечна" красуня позувала, ймовірно, в дзеркальному ліфті. Вона похвалилася красивим вигином талії, спершись рукою об стіну.

Ратаковськи розпустила волосся і дивилася в камеру, відкривши губи.

За годину пост зібрав всього три десятки лайків, адже група тільки набирає популярність. Варто відзначити, що подібні фото на оригінальній сторінці моделі отримають моментально тисячі лайків.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи стояла в крихітному бікіні. Зірка позувала крупним планом, при цьому були відображені її красиві округлості.

Купальник натягнувся на найтонших бретельках, які тягнулися до потилиці.

Зірка завершила образ світлим капелюшком на голові і розпустила волосся.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи позувала в прозорому топі і крихітному купальнику, який ефектно оголює її вагітний живіт. Шанувальники знаменитості прийшли в "дикий" захват від побаченого.

"Не тільки плавання, але і штани з підкладкою і відповідні футболки, щоб зберігати свіжість до кінця року в місті і на пляжі», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо , кудлата Емілі Ратаковськи приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

Також Politeka писала, що Ратаковськи роздяглася і без сорому показала, чим її нагородила природа.

Як Politeka повідомляла, що Ратаковськи без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі