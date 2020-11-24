Відома актриса українського походження Ольга Куриленко, яка прославилася завдяки ролі дівчини Джеймса Бонда в одному з фільмів "бондіани", підкорила фоловерів новим інтригуючим фото

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Куриленко в соцмережі.

Так, на своїй сторінці в соцмережі Куриленко опублікувала фото, де вона оголоена лежить на дивані, прикриваючи груди руками та загадково дивлячись догори.

Слід зазначити, що хоч на зірці і зовсім немає одягу на цьому фото, все виглядає дуже пристойно - в кадрі можна побачити тільки оголену спину та руки Куриленко. Також можна оцінити природню красу дівчини - на фото вона майже без косметики, але виглядає приголомшливо.

"Щасливого вівторка!" - написала вона в коментарі до світлини.

Користувачі соцмережі не залишились байдужими від такої світлини, і вже за годину фото зібрало понад 10 тисяч лайків.

"Чудова", "Коли мама забрала постіль, тому що ти не хотів вставати з ліжка", "Дуже гарно", "Коли чекати на вашу нову роботу в кіно?", "Шикарна", "Погляд - бомба", "Так сексуально", "Красуня", - пишуть в коментарях.

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