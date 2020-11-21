Відома актриса українського походження Ольга Куриленко, яка прославилася завдяки ролі дівчини Джеймса Бонда в одному з фільмів «бондіани», підкорила образом в розкішній чорній сукні

40-річна актриса поділилася новим яскравим фото у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Судячи з усього, знімок був зроблений давно. На ньому Куриленко забралася на кухонну тумбу з келихом напою в руці. Увагу до себе відразу ж привертає шикарне плаття актриси. Червоне вбрання з незвичайним геометричним декольте, довгою спідницею і глибоким розрізом на ній надають образу Куриленко справжньої фатальної пристрасті.

Актриса доповнила свій образ зачіскою з великими кучерями і червоною помадою. Зірка млосно вигнулася, продемонструвавши свої стрункі ніжки.

"Іноді потрібно вбиратися навіть якщо просто сидиш вдома!",- підписала знімок актриса.

Її шанувальники прийшли в захват від такого фото.

"Чудово", "розкішна", "така красива", "сукня красива, найкрасивішого кольору, який ви можете носити, ви дуууже прекрасні!", "Шикарна краща", "це картина, тому що ти шедевр, така прекрасна дівчина!", "Оля, ви впізнавані і без підпису!!", "Хороші слова. Сукня обалденное. І колір, і фасон. Фото просто", "елегантна, красива і чуттєва жінка, шикарне фото", "Ольга, ви прекрасні, просто ідеал краси і жіночності!", "Пупсик в червоному такий прекрасний", - пишуть люди.

Нагадаємо, українська дівчина Бонда здивувала розкішним декольте в образі фатальної красуні: аж дух захоплює.

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