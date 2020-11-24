Українська співачка Аліна Гросу розкрила своє ставлення до нового шлюбу

Не так давно знаменита блондинка розповіла, що розлучилася з чоловіком, Олександром Комковим, з яким проблеми у відносинах почалися відразу після пишного весілля.

Співачка зізналася в одному з інтерв'ю, що колишній коханий, ймовірно пішов до іншої жінки.

Варто відзначити, що відносини Гросу і Комкова виросли з міцної дружби, тому, як людину зірці було нелегко його втратити, пише РБК.

"Ми ж 24 години на добу були з ним на зв'язку протягом п'яти років. Про цей шлюб я не шкодую. Ті місяці, які я прожила дружиною, були для мене щасливими", - розповіла артистка.

Красуня відзначила, що до наступного шлюбу підійде з більшою серйозністю і зараз Аліна не вважає важливим оформити офіційно відносини.

На думку артистки, штамп не обов'язковий. Співачка дуже хотіла б, щоб її шлюб став більш довговічним і останнім у житті.

Зараз українській знаменитості приписують роман з російським актором Романом Полянським, який знявся в одному з кліпів Аліни. Однак остання заперечує стосунки з артистом.

При цьому артистка не виключає роман з представником творчої професії. Зірка вважає, що в будь-яких відносинах потрібно уникати суперництва, а потрібно підтримувати один одного і радіти будь-яким починанням другої половинки.

Нагадаємо, Аліна Гросу перехворіла китайським вірусом. Про це вона повідомила у своєму Instagram.

"Як я скучила за рідним містом🤗 після хвороби, перше, що захотілося приїхати до Чернівців і побачити рідних...",- написала артистка.

Нагадавши, біда в родині Аліни Гросу, що відомо про стан співачки та її рідних: "75% поразки..."

Як повідомляла Politeka, біда у Гросу, у весільній сукні та фаті оголосила сумну новину

Також Politeka писала, що безсоромна Гросу посвітила "золотими" пружностями, до межі приспустивши плаття: "я нарешті…»