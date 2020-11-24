Популярна українська співачка Наталія Могилевська спантеличила зміною зовнішності

Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.

Могилевська позує в білому светрі, брюках і чоботях-козаках. При цьому користувачі мережі звернули увагу на обличчя співачки, зазначивши, що її важко впізнати на новому фото. До того ж Могилевська перефарбувалася і стала блондинкою.

З яскравих акцентів на знімку тільки помаранчеві тіні і червона помада.

"Оце відфотошопили..", "Або ботокс", - пишуть в мережі.

Проте новий образ Могилевської багатьом сподобався. Українську артистку навіть порівняли з британською співачкою Косівського Походження Дуа Ліпою.

"Стильно однак", "який несподіваний і цікавий образ) тільки до рудого звикли", " дуже красивий образ! 😍Красуня«, » класний образ🔥 🔥 🔥«, " дуже гарний образ! 😍Красуня",» я думаю, на кого схожа Дуа Липа«,» Ваууу, яка красива і стильна 😍 ✨ неймовірна", - засипали компліментами Могилевську.

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