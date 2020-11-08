Наталья Могилевская в компании Влада Ямы и Юрия Ткача в гламурных платьях впечатлила красотой

Известная украинская певица поделилась новым постом в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Не так давно певица стала одной из постоянных участников шоу «Маскарад» в команде с Юрием Ткачом из «Квартал 95» и Потапом. В ходе шоу его участникам и гостям предстояло множество раз перевоплощаться в самые необычные образы.

Так, на одном из опубликованных Могилевской фото она позирует в компании Ткача и Валада Ямы из «Танці з зірками». При этом оба мужчины переоделись в женские образы. Ткач появился в красном платье из множества пайеток и светлом парике. А вот Яма выбрал короткое танцевальное платье и более темный парик. Эти образы выглядят еще более комичными с учетом того, что в жизни оба мужчины лысые.

Сама Могилевская позирует в платье с глубоким декольте и большим вырезом на юбке.

«Хочу поблагодарить всех кто создал это невероятное шоу! Моих коллег, мою потрясающую команду! Юрочка, ты мой друг, моя улыбка, моя поддержка! Леша, за тобой как за каменной стеной, я была счастлива работать с вами! Люблю! Спасибо всем, мои Куколки!», - написала Могилевская.

Она также поделилась и другими фото с шоу.

Поклонники певицы не прошли мимо ее поста.

«Какая шикарная сборная команда! Наташа, ты гений своего дела! Не перестаю любоваться и восхищаться!», «Ааааа, какие все красивые», «Какая вы шикарная ! Боже самая талантливая», - пишут люди.

Напомним, изменившаяся Могилевская раскрыла секрет успешного артиста: "Первыми, кто вываливается из проектов «Голос страны»...".

Как сообщала Politeka, Могилевская огорошила нелепым образом в трениках и "пролетела" на шоу студии "Квартал 95".

Также Politeka писала, что раскрепощенная Могилевская в черном платье раскрыла все свои секреты.