Популярная украинская певица Наталья Могилевская озадачила изменением внешности

Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.

Могилевская позирует в белом свитере, брюках и сапогах-казаках. При этом пользователи Сети обратили внимание на лицо певицы, отметив, что ее трудно узнать на новом фото. К тому же Могилевская перекрасилась и стала блондинкой.

Из ярких акцентов на снимке только оранжевые тени и красная помада.

«Вот это отфотошопили..», «Или ботокс», - пишут в Сети.

Тем не менее новый образ Могилевской многим понравился. Украинскую артистку даже сравнили с британской певицей косовского происхождения Дуа Липой.

«Стильно однако», «Какой неожиданный и интересный образ) Только к рыжему привыкли», «Очень красивый образ! 😍Красотка», «Классный образ 🔥🔥🔥», «Очень красивый образ! 😍Красотка», «Я думаю, на кого похожа Дуа Липа», «Ваууу, какая красивая и стильная 😍✨невероятная», - засыпали комплиментами Могилевскую.

Напомним, Могилевская в очках и с пучком на голове поразила внешностью в обычной жизни: «Я выбрала одного…»

Как сообщала Politeka, располневшая Наталья Могилевская стала копией Потапа, свежее видео: «Все испортила».

Также Politeka писала, что Могилевская померялась женскими богатствами с преобразившимися Ткачом и Ямой: «Какая шикарная…».