Популярная украинская певица Наталья Могилевская озадачила изменением внешности
Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.
Могилевская позирует в белом свитере, брюках и сапогах-казаках. При этом пользователи Сети обратили внимание на лицо певицы, отметив, что ее трудно узнать на новом фото. К тому же Могилевская перекрасилась и стала блондинкой.
Из ярких акцентов на снимке только оранжевые тени и красная помада.
«Вот это отфотошопили..», «Или ботокс», - пишут в Сети.
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Тем не менее новый образ Могилевской многим понравился. Украинскую артистку даже сравнили с британской певицей косовского происхождения Дуа Липой.
«Стильно однако», «Какой неожиданный и интересный образ) Только к рыжему привыкли», «Очень красивый образ! 😍Красотка», «Классный образ 🔥🔥🔥», «Очень красивый образ! 😍Красотка», «Я думаю, на кого похожа Дуа Липа», «Ваууу, какая красивая и стильная 😍✨невероятная», - засыпали комплиментами Могилевскую.
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