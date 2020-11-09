Наталья Могилевская удивила неожиданным перевоплощением

Известная певица предстала в образе рэпера Потапа. Соответствующие кадры появились в Сети.

Могилевская зажгла в белой футболке оверсайз, белой шапке, черных штанах и кроссовках.

Дело в том, что Наталья Могилевская в супер финале шоу «Маскарад» представила свою пародию на ПТП и хит Chica Bamboni. Она соревновалась с Монатиком, и одержала победу.

И хотя шоу уже завершилось, но в Сети не стихают споры о том, кто же был лучше в образе популярного репера.

«Это просто 🔥🔥🔥 что номер, что постановка, шикарно ребята👏👏👏 ну а Натали просто 🚀🚀🚀 я аж плакал от смеха», «Могилевская деревянная. В чем ее "🔥🔥", как отмечают другие, я не знаю», «Натаха жжет», «Оба хороши, но лучше была Наталья🔥🔥🔥», «Монатик лучший! Монатик Человечище❤❤❤», «Аааа, Наташа, ты просто 🚀🚀 я плакал аж от смеха😂 Очень круто выступила 💪😎 Бравоооо 👏», «Могилевская все испортила лучше бы Потап пошел», «Могилевская вообще мимо», «Натуся молочага)) но что то опять она поправилась!», - пишут в Сети.

Напомним, изменившаяся Могилевская раскрыла секрет успешного артиста: "Первыми, кто вываливается из проектов «Голос страны»...".

Как сообщала Politeka, Могилевская огорошила нелепым образом в трениках и "пролетела" на шоу студии "Квартал 95".

Также Politeka писала, что раскрепощенная Могилевская в черном платье раскрыла все свои секреты.