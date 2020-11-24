Актори відомої української гумористичної передачі "Дизель шоу" пообіцяли українцям напередодні Нового року багато сюрпризів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку "Дизель шоу" в соцмережі.

Так, актори " Дизель шоу "пообіцяли українцям"багато сюрпризів".

На сторінці артистів з'явилися фото в новорічних костюмах і яскравих сценічних образах, що викликало захват у шанувальників. Актори уточнили, що розмістили в пості фотопідбірку різних років.

На опублікованих кадрах можна побачити артистів в новорічних образах - костюмах Діда Мороза, з дитиною, яка розповідає вірш на табуретці, біля ялинки, з "атрибутами" Нового року у вигляді ковбаси, подарунків і т. д.

Під публікацією українці подякували акторам за їхню творчість.

"З прийдешнім! Дивимося із задоволенням, піднімаєте настрій кожен день!", "Я обожнюю вас, постійно дивлюся і захоплююся. Буду чекати, коли приїдете в Дніпро", "Люблю вас, ось тільки що дивилася ваш концерт і зайшла в інсту, круті жарти і пародії", - пишуть в коментарях.

Нагадавши, посивіла зірка "Дизель шоу" Булітко спантеличила сміливим перевтіленням і глибоким декольте: кумедні кадри.

Як повідомляла Politeka, зірки "Дизель шоу" приголомшили перевтіленням заради яскравого номера: "Навіть самі...".