Актори відомої української гумористичної передачі "Дизель шоу" пообіцяли українцям напередодні Нового року багато сюрпризів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку "Дизель шоу" в соцмережі.
Так, актори " Дизель шоу "пообіцяли українцям"багато сюрпризів".
На сторінці артистів з'явилися фото в новорічних костюмах і яскравих сценічних образах, що викликало захват у шанувальників. Актори уточнили, що розмістили в пості фотопідбірку різних років.
Посивілий Тарзан повернувся до Корольової і ошелешив зовнішністю після скандалу зі зрадами: "Якось стрьомно..."
Лихо наздогнало зірку "Квартал 95" напередодні дня народження: фото "каліцтв"
Податки на нерухомість і авто боляче вдарять по українцях, скільки грошей доведеться віддати: "На 25 тисяч гривень…"
Друг Харламова розкрив справжню причину розлучення з Асмус: "Він схиблений на...»
На опублікованих кадрах можна побачити артистів в новорічних образах - костюмах Діда Мороза, з дитиною, яка розповідає вірш на табуретці, біля ялинки, з "атрибутами" Нового року у вигляді ковбаси, подарунків і т. д.
Під публікацією українці подякували акторам за їхню творчість.
"З прийдешнім! Дивимося із задоволенням, піднімаєте настрій кожен день!", "Я обожнюю вас, постійно дивлюся і захоплююся. Буду чекати, коли приїдете в Дніпро", "Люблю вас, ось тільки що дивилася ваш концерт і зайшла в інсту, круті жарти і пародії", - пишуть в коментарях.
Нагадавши, посивіла зірка "Дизель шоу" Булітко спантеличила сміливим перевтіленням і глибоким декольте: кумедні кадри.
Як повідомляла Politeka, зірки "Дизель шоу" приголомшили перевтіленням заради яскравого номера: "Навіть самі...".