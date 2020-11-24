Актеры известной украинской юмористической передачи "Дизель шоу" пообещали украинцам накануне Нового года много сюрпризов
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу "Дизель шоу" в соцсети.
Так, актеры "Дизель шоу" пообещали украинцам "много сюрпризов".
На странице артистов появились фото в новогодних костюмах и ярких сценических образах, что вызвало восторг у поклонников. Актеры уточнили, что разместили в посте фотоподборку разных годов.
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На опубликованных кадрах можно увидеть артистов в новогодних образах - костюмах Деда Мороза, с ребенком, который рассказывает стих на табуретке, возле елки, с "атрибутами" Нового года в виде колбасы, подарков и т.д.
Под постом украинцы поблагодарили актеров за их творчество.
"С наступающим! Смотрим с удовольствием, поднимаете настроение каждый день!", "Я обожаю вас, постоянно смотрю и восхищаюсь. Буду ждать, когда приедете в Днепр", "Люблю вас, вот только что смотрела ваш концерт и зашла в инсту, крутые шутки и пародии", - пишут в комментариях.
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