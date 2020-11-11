Звезды проекта «Дизель шоу» впечатлили яркими перевоплощениями ради праздничных выступлений
Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице компании в Instagram.
«Даже самые качественные фото и видео не смогут передать той праздничной и зажигательной атмосферы, которая царит на наших концертах», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на снимках звезды шоу позируют в различных нарядах, покорив поклонников яркими номерами.
«Обожаю вас, вы топ💥 каждый вечер пересматриваем вас с семьей», «вы самые любимые наши актеры. Ждем ваши выступления», - пишут пользователи сети.
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До этого мы рассказывали, что актриса «Дизель шоу» Виктория Булитко сейчас принимает участие в проекте «Танцы со звездами».
Свою личную историю о травле школе, звезда откровенно рассказала ведущим и зрителям «Сніданку з 1+1». Виктория вспомнила, что подверглась издевательствам в день, когда пришла на уроки в подаренной мамой модной юбке, которая и стала причиной зависти и агрессии со стороны старших девочек.
«В седьмом классе мама подарила мне классную заграничную мини-юбку. Конечно же, я счастливая пришла в ней в школу, — говорит Виктория.
Напомним, что экс-участница «Танцев со Звездами» серьезно заболела на отдыхе в солнечном Таиланде
Также Politeka писала, что бывшая участница «Танцев со звездами» выставила в сети фото, которое вызвало ажиотаж среди фанатов.
Еще Politeka писала, что по словам украинского ресторатора Николая Тищенко, вызывающее поведение в эфире проекта «Танцы со звездами», было «образом» и «задачей»