Звезды проекта «Дизель шоу» впечатлили яркими перевоплощениями ради праздничных выступлений

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице компании в Instagram.

«Даже самые качественные фото и видео не смогут передать той праздничной и зажигательной атмосферы, которая царит на наших концертах», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимках звезды шоу позируют в различных нарядах, покорив поклонников яркими номерами.

«Обожаю вас, вы топ💥 каждый вечер пересматриваем вас с семьей», «вы самые любимые наши актеры. Ждем ваши выступления», - пишут пользователи сети.

До этого мы рассказывали, что актриса «Дизель шоу» Виктория Булитко сейчас принимает участие в проекте «Танцы со звездами».

Свою личную историю о травле школе, звезда откровенно рассказала ведущим и зрителям «Сніданку з 1+1». Виктория вспомнила, что подверглась издевательствам в день, когда пришла на уроки в подаренной мамой модной юбке, которая и стала причиной зависти и агрессии со стороны старших девочек.

«В седьмом классе мама подарила мне классную заграничную мини-юбку. Конечно же, я счастливая пришла в ней в школу, — говорит Виктория.

Напомним, что экс-участница «Танцев со Звездами» серьезно заболела на отдыхе в солнечном Таиланде

Также Politeka писала, что бывшая участница «Танцев со звездами» выставила в сети фото, которое вызвало ажиотаж среди фанатов.

Еще Politeka писала, что по словам украинского ресторатора Николая Тищенко, вызывающее поведение в эфире проекта «Танцы со звездами», было «образом» и «задачей»