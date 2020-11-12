Звезда "Дизель шоу", актриса и певица Виктория Булитко решилась на кардинальные изменения

Как передает Politeka.net, 37-летняя красотка перевоплотилась в седую женщину. Она опубликовала кадры со съемок у себя в Инстаграм, но фанаты записали их и поделились на одной из фан-страничек знаменитости.

На видео Виктория позировала в парике с седыми волосами. Она предположила, что именно так будет выглядеть в старости.

«Сегодня много думаю. О многом..О сложном. Да так много, что немного поседела», - подписала видео звезда.

Поклонники остались в восторге от образа красотки, написав под постом трогательное признание.

«Какой Викуся бы не была, и сколько бы ей не было лет, мы всегда будем ее любить, и она будет такой же очаровательной красавицей как и всегда», - пишут фанаты звезды.

Как известно, Виктория Булитко с 2015 года является постоянной актрисой юмористического проекта «Дизель шоу». Кроме этого, артистка приняла участие в шоу «Танцы со звездами», где в паре с Дмитрием Дикусаром заняла третье место.

Ранее мы писали, что Булитко похвасталась чудесными метаморфозами. Она покрасила волосы в рыжий цвет, чем покорила поклонников.

«То ли осень так на на меня влияет, то ли просто давно не было перемен», - подписала свежий снимок звезда.

Напомним, что Виктория Булитко озадачила вульгарной выходкой на камеру: «Теперь пора на…».

Как сообщала Politeka, Виктория Булитко огорошила перевоплощением ради яркого номера: «Даже самые…».

Также Politeka писала, что Виктория Булитко в коротеньком халатике ошеломила пьяной выходкой: "Так обожаю".