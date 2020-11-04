Звезда передачи «Дизель Шоу» Виктория Булитко покорила фанатов новой песней, которая закончилась не очень успешно

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице звезды в Instagram.

«Добрый вечер! МамаДоця продолжают свои приключения. Мяу», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что Булитко якобы с «мамой» исполняет песню про «колокольчики». Однако, в какой-то момент в кадре появляется кот, «колокольчики» которого показывает актриса Виталина Бибилива.

«СУпер», «я помню этого кота», «хорошо поете», «лучшие актрисы Украины», «Я как раз за роботу сел, и тут вы подняли настроение видео», «у меня такой же кот есть. Вы лучшие», «вы – пара года. От души», «в танцах уже участвовала теперь пора на голос», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что участница шоу «Танці з зірками», актриса передачи «Дизель Шоу» Виктория Булитко озадачила вульгарными кадрами

Кто-то из фанов собрал самые пикантные кадры из выступлений актрисы, объединив их в одно видео. Ролик получился весьма горячим, ведь на видео Булитко то и дело оголялась и провокационно вела себя.

Напомним, что Виктория Булитко огорошила фото с младенцем, Остапчук и Сумская не удержались: "Что происходит?".

Как сообщала Politeka, Виктория Булитко поразила внешним видом и неожиданным признанием.

Также Politeka писала, что Виктория Булитко поразила вульгарным видео со своей "мамой": "Боже... Что стало с людьми? ".