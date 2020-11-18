Деякі авто не схожі на те, чим є

Актори відомої української передачі "Дизель Шоу"приготували "подарунок" для своїх шанувальників

Проект "Дизель Шоу" стартував у 2015 році та майже відразу сподобався глядачам, повідомляє Politeka.net. Перший тур групи виявився не дуже вдалим, але артисти не здалися.

Через рік плідної роботи "Дизель Шоу" зібрав два аншлаги поспіль. Артисти зараз улюблені публікою й отримали багато премій за свою роботу.

У своїх номерах актори обсміюють злободенні та інші теми. Так, цього разу на офіційній сторінці команди в Instagram артисти розмістили "фотобриз".

"Сумували за нашими фотобризами? У новому випуску "Дизель Шоу" буде один 🤪 подивимося, на яких машинах їздять наші зірки шоу-бізнесу і політики 😅 деякі транспортні засоби зовсім не схожі на те, чим вони є... Але від цього тільки смішніше! Прем'єра 20 листопада о 20:10 на нашому ютуб-каналі!",- написали автори поста.

За 40 хвилин публікація зібрала сотні лайків і жодного коментаря.

Варто відзначити, що на фото були представлені абсолютно незвичайні машини різної форми.

Нагадаємо, колектив "Дизель Шоу" поділився спогадами та архівними кадрами. Так, ще юна Вікторія Булітко зображена з кучерявою зачіскою в сірій футболці з принтом, білій спідниці і з чорною сумочкою. У добірці також показаний зворушливий момент, коли актриса отримала диплом. А також можна побачити інших акторів.

Раніше повідомлялося, що Олександр Бережок заінтригував кадром поруч з колегою - Вікторією Булітко. Обидва лежали в ліжку.

«У нових серіях "Вижити за всяку ціну" Саша Бережок спробує кілька варіантів заробітку💰...",- йдеться в повідомленні.

Нагадавши, посивіла зірка" Дизель шоу " Булітко спантеличила сміливим перевтіленням і глибоким декольте: забавні кадри.

Як повідомляла Politeka, зірки "Дизель шоу «приголомшили перевтіленням заради яскравого номера:" навіть самі…»