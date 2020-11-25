Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе і розповіла про розбірки

На фото Кумейко здалася ТОПі з великим декольте і рушник на голові. Анастасія лежала на подушці і дивилася прямо в об'єктив камери. Але складно було дивитися на обличчя красуні, адже пишний бюст приковував до себе погляд. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Знову я індійська принцеса. Приїхала на розборки з новеньким другом", - підписала фотографію Кумейко.

Фанати не ставили лайки під публікацією і не змогли залишити компліменти для красуні, так як кадр був викинутий в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але так і хочеться додати: "насолоджуйтеся".

Повідомлялося, що українська Dj Nana Анастасія Кумейко похвалилася фігуристою подружкою в одному бікіні, з якою відпочивала на морі.

"Моя кізонька", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що знімок був зроблений під час відпочинку знаменитості з друзями в Таїланді. Подруга знаменитості, як сама розповіла дівчина, "згоріла" буквально на наступний день. Через це її довелося терміново мазати кремом від сонячних опіків.

Ми писали, що колишня солістка жіночої групи Nikita Анастасія Кумейко захопила новим образом на фото.

Так, на одному з останніх знімків, артистка вирішила показати своїм шанувальникам кадр, зроблений під час зйомок її нового кліпу.

Анастасія в білій сукні пірнула у воду, зображуючи, по всій видимості, русалку.

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